Верховная Рада разрешила допуск на территорию Украины иностранных военнослужащих для участия в учениях в 2021 году. За соответствующий законопроект президента Владимира Зеленского №4499 на заседании проголосовали 325 народных депутатов.

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На финансирование расходов на подготовку и проведение учений на территории Украины в этом году закладывают 38 559,44 тыс. гривен.

Речь идет об участии в:

- украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2021",

- украинско-британских учениях "Козак Мейс - 2021",

- украинско-американских учениях "Си Бриз - 2021",

- украинско-румынских учениях "Риверайн - 2021",

- украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2021",

- украинско-польских учениях "Три Меча - 2021",

- украинско-польских учениях "Сильвер Сэйбер - 2021".

К слову, ранее комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот закон за основу и в целом.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики тяжело ранили украинского военного. Инцидент произошел в районе Золотого Луганской области. В результате обстрелов военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, ему оказали медицинскую помощь, состояние тяжелое.

Мы также писали о том, что Зеленский направил украинских военных в Косово. Как отмечается в тексте указа, участие украинских военных в миротворческой миссии ООС на территории Косово будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности. Также она отвечает национальным интересам государства.

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