Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

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По данным префектуры французского департамента Савойя, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, еще двое находятся в относительно тяжелом состоянии.

Вертолет вылетел из Куршевеля в 15:41. Предупреждение об аварии было подано вскоре после 17:00 свидетелем, который видел, как вертолет падал, а потом видел дым на высоте 1900 метров.

По информации местных СМИ, вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепейдри, президенту ассоциации торговцев курорта Тарентез и владельцу нескольких магазинов. Сам он является одним из трех раненых и в тяжелом состоянии находится в университетской больнице Гренобля. Но, по словам его окружения, его жизнь вне опасности.

Расследование инцидента было поручено исследовательской секции жандармерии воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС потерпел крушение, погибли семь человек. Происшествие произошло около международного аэропорта столицы страны Асунсьона.

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