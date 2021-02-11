Известные украинские певицы Наталья Могилевская и Оля Полякова сняли популярный тренд в приложении TikTok. Соответствующее видео появилось на странице Могилевской в TikTok.

"Ой, какая красота", - говорит в видеоролике Могилевская, на что Полякова отвечает: "Спасибо". Затем Наталья отмечает, что это она сказала себе, так как сделала новую прическу.

Поклонники артисток неоднозначно отреагировали на видеоролик. Одни восхитились певицами, а другие раскритиковали их.

"Красотки", "Красотули, обожаю вас", "На одной волне", "Наталья, снимите парик, смотрится неестественно", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова стала участницей скандала, высказавшись в сторону певицы Тины Кароль и назвав ее "плакальщицей". Сразу же после таких слов на артистку "полилась" река критики. Полякова решила извиниться перед Кароль на видео. В свою очередь, Тина Кароль жестко ответила Оле Поляковой на оскорбления.

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