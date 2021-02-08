Украинская исполнительница Оля Полякова стала участницей скандала, высказавшись в сторону певицы Тины Кароль и назвав ее "плакальщицей". Сразу же после таких слов на артистку "полилась" река критики. Полякова решила извиниться перед Кароль на видео. Соответствующий ролик она опубликовала в своем Instagram.

Так, Полякова обратилась к поклонникам со словами извинения:

Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю и никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии, истории. Всех, кого это задело и обидело, я искренне прошу прощения. А к режиссерам монтажа у меня отдельная просьба, ну если вы видите, что что-то идет не так и может быть интерпретировано неверно, то вырежьте, вы же и так много хорошего вырезаете, что остается лишь то, что жюри неадекватное.

Отметим, что не все с радостью приняли извинения:

"Не все пришли в этот мир про шлепки петь, Оля", "Песни, на мой взгляд не грустные, а глубокие", "Каждому свое", "А поздно уже, надо было раньше.", "Ольга, прежде чем что-то говорить - сначала проверьте подключен ли Ваш язык к мозгу!".

Напомним, ранее Полякова устроила скандал главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, звезда высказала недовольство и заявила, что ей не на что жить.

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