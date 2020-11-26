Могилевская шокировала фанатов сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников кардинально новым образом. Фото певица опубликовала в своем Instagram.
Наталья заметно осветлила волосы и "примерила" необычный макияж.
На снимке артистка позирует в красном пальто, дополнили образ массивные украшения.
"Этот кровавый - цвет моей осени! Вам нравится? А какой ваш?", - поинтересовалась у подписчиков Могилевская.
"Просто не узнать", "Красотка", "Имидж к лицу", "Я в шоке!", "Теперь блондиночка", "Вы супер, молодеете", - написали юзеры оцсети в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Могилевская взбудоражила фанатов фото в купальнике.
Также сообщалось, что Каменских "взорвала" сеть дерзким образом. А Деми Мур изменилась до неузнаваемости.
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