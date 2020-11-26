Народная артистка Украины, певица, продюсер Наталья Могилевская удивила поклонников кардинально новым образом. Фото певица опубликовала в своем Instagram.

Наталья заметно осветлила волосы и "примерила" необычный макияж.

На снимке артистка позирует в красном пальто, дополнили образ массивные украшения.

"Этот кровавый - цвет моей осени! Вам нравится? А какой ваш?", - поинтересовалась у подписчиков Могилевская.

"Просто не узнать", "Красотка", "Имидж к лицу", "Я в шоке!", "Теперь блондиночка", "Вы супер, молодеете", - написали юзеры оцсети в комментариях.

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