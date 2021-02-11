В Черкассах местные власти приняли решение ограничить работу школ в пятницу, 12 февраля. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.

"Приняли решение ограничить завтра обучения в школах. Попросил бы родителей воздержаться от того, чтобы вести детей в школу. Завтра будет выходной", - заявил он.

При этом Бондаренко отметил, что такая же ситуация и с детсадами.

"Я бы попросил тех родителей, которые могут оставить своих детей дома, также удержаться от похода в детский сад", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается снежный апокалипсис. В ближайшие дни страну продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон - осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится.

Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.

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