В Черкассах из-за непогоды закрыли школы [ Редактировать ]
В Черкассах местные власти приняли решение ограничить работу школ в пятницу, 12 февраля. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий.
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook.
"Приняли решение ограничить завтра обучения в школах. Попросил бы родителей воздержаться от того, чтобы вести детей в школу. Завтра будет выходной", - заявил он.
При этом Бондаренко отметил, что такая же ситуация и с детсадами.
"Я бы попросил тех родителей, которые могут оставить своих детей дома, также удержаться от похода в детский сад", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что на Украину надвигается снежный апокалипсис. В ближайшие дни страну продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон - осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится.
Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.
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