В ближайшие дни Украину продолжит засыпать снегом, а затем придет антициклон - осадки прекратятся, но температура воздуха существенно снизится. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укргидрометцентра".

Прогноз погоды на 11-14 февраля

В четверг, 11 февраля, сильные снегопады накроют западные и северные области, а на Закарпатье ожидается дождь. В центре синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, на востоке и юге вероятность осадков невысока. Температура по сравнению с 10 февраля существенно не изменится.

В Киеве в четверг также будет снегопад, днем -2... -4 градуса, ночью - от 8 до 10 мороза.

В пятницу, 12 февраля, осадки прогнозируют по всей стране: на Западе - небольшой снег, на Востоке - дождь, в остальных областях - умеренные осадки - снег, мокрый снег.

Изменится и температура воздуха: на западе -10... -12 в течение суток, на севере, в Житомирской, Винницкой областях -6... -10 мороза, в Одесской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях -4... -7 мороза. На востоке и юго-востоке будет +2... +7 днем и от -3 до +4 ночью, в Крыму - от + до +9 днем, +3... +5 ночью.

В Киеве в пятницу -8... -10, снег.

На выходных, 13-14 февраля, интенсивные осадки прекратятся, однако местами все еще пройдет небольшой снег. А похолодание продвинется восточнее. На юге, востоке столбик термометра опустится до -2... -6 днем и -4... -10 ночью, в остальных областях -7... -13 днем, ночью -11... -18 градусов.

В Киеве суббота-воскресенье будут с -9... -11 днем, -13... -15 ночью, будет небольшой снег.

Где из-за снегопадов ограничено движение транспорта

По данным пресс-службы "Укравтодора", состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей заснеженное. Продолжается обработка покрытия противогололедными материалами, а также расчистка проезжей части дорог от снега.

Движение ограничено:

Из-за интенсивного мокрого снега на Латирском и Абранском перевалах в Закарпатской области с целью эффективной работы снегоочистительной техники с 00:30 до 03:00 ч было ограничено движение для большегрузного транспорта на а / д М-06 Киев - Чоп, км 702 + 000 - км 730 + 000.

Из-за снежных заносов в Волынской области действует ограничение для всех видов транспорта с 10:00 8 февраля на а / д Т-18-02 / М-07 / - Маюничи - Большая Осница - Красноволя - Колки - / Р-14 / - Копылье - Рожище - Торчин - Шклинь - / Н-17 / км 107 + 000 - 130 + 000 (на участке пгт Торчин - с. Шклинь). Продолжаются работы по ее очистке от снега.

В Киеве в связи с решением КГГА по недопущению накопления грузовиков во время снегопада и обеспечения бесперебойной работы снегоуборочной техники с 15:00 8 февраля запрещен въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Все ограничения в движении грузового транспорта на главных подъездных дорогах к Киеву в Киевской, Житомирской, Ривненской, Черниговской, Полтавской, Черкасской областях сняты со вчерашнего дня.

Важная информация для водителей

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с осложнением дорожного движения на дорогах государственного значения, можно обратиться к дежурным диспетчерам служб в областях. Номера их телефонов доступны по ссылке.

Для получения информации о состоянии проезда по автодорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации граждане могут воспользоваться круглосуточной горячей линией "Укравтодора": (044) 287-11-40.

Все площадки для отстоя крупногабаритного транспорта, которые расположены вдоль государственных автодорог, отмечены на Google-карте, которая доступна по ссылке.

Из-за снегопадов движение транспорта на дорогах Украины сильно утруднено, также участились случаи ДТП. В связи с этим спасатели призывают воздержаться от поездок на автомобилях, а также просят владельцев автомобилей не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы тот не мешал работе снегоуборочной техники.

Вместе с тем, в Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта - транспорт сейчас курсирует без соблюдения графика.

Ранее мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.