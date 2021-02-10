В среду, 10 февраля, в Киеве из-за сильных снегопадов продолжается транспортный коллапс. Город сковали 8-балльные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

На всех улицах города затруднено движение.

На правом берегу Киева пробки образовались:

на проспекте Победы,

проспекте Любомира Гузарова,

Воздухофлотском проспекте,

Голосеевском проспекте,

Набережном шоссе,

на Подоле,

на Майдане Независимости,

на улице Крещатик.

возле всех станций метро,

на Северном, Южном, Дарницком мостах, а также на мосту имени Патона.

На левом берегу затруднено движение транспорта:

на Харьковском шоссе,

проспекте Визволителей,

проспекте Романа Шухевича.

Вместе с тем, в городе введено оперативное положение для общественного транспорта - движение транспорта сейчас работает без соблюдения графика.

Задерживается движение автобусов №37, 37а, 76, 97. Движение автобусов организовано:

автобусы №37 и №37а курсируют к Житомирской трассе;

автобусы №76 курсируют без заезда на ул. Зверинецкая;

автобусы №97 курсируют без заезда на ул. Клавдиевская.

Задерживается движение трамваев №8, 22, 29 по ул. Привокзальная, приостановлено движение автобусов №64.

Ранее сообщалось, что в Киеве на борьбу со снегом выехал БТР. На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.

Также мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.

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