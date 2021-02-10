Снежный коллапс: в Киеве "остановилась" работа общественного транспорта [ Редактировать ]
В среду, 10 февраля, в Киеве из-за сильных снегопадов продолжается транспортный коллапс. Город сковали 8-балльные пробки. Также в городе произошел сбой в работе общественного транспорта. Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.
На всех улицах города затруднено движение.
На правом берегу Киева пробки образовались:
- на проспекте Победы,
- проспекте Любомира Гузарова,
- Воздухофлотском проспекте,
- Голосеевском проспекте,
- Набережном шоссе,
- на Подоле,
- на Майдане Независимости,
- на улице Крещатик.
- возле всех станций метро,
- на Северном, Южном, Дарницком мостах, а также на мосту имени Патона.
На левом берегу затруднено движение транспорта:
- на Харьковском шоссе,
- проспекте Визволителей,
- проспекте Романа Шухевича.
Вместе с тем, в городе введено оперативное положение для общественного транспорта - движение транспорта сейчас работает без соблюдения графика.
Задерживается движение автобусов №37, 37а, 76, 97. Движение автобусов организовано:
- автобусы №37 и №37а курсируют к Житомирской трассе;
- автобусы №76 курсируют без заезда на ул. Зверинецкая;
- автобусы №97 курсируют без заезда на ул. Клавдиевская.
Задерживается движение трамваев №8, 22, 29 по ул. Привокзальная, приостановлено движение автобусов №64.
Ранее сообщалось, что в Киеве на борьбу со снегом выехал БТР. На отдельных участках возникли снежные заносы и гололедица, это затруднило движение машин.
Также мы писали о том, что Европа страдает от мощнейших снегопадов за последние 10 лет. Холодный атмосферный фронт "Дарси" принес сильные снегопады даже в те регионы, где зимы проходят относительно мягко.
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