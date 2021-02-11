Аукціон небаченої щедрості. З 1 березня в Україні запрацює програма пільгових кредитів на житло - іпотека під 7 відсотків.

Хто зможе нею скористатися, скільки для цього треба заробляти і чи надійна така допомога від держави?

Юрій разом з дружиною Лізою вже сім років винаймають однокімнатну квартиру в спальному районі Києва. Власне житло - поки що лише в мріях.

Юрій Великдус, житель Києва:

Пытаемся откладывать какие-то деньги, но сейчас, с коронавирусом - это абсолютно не получается.

До карантину хлопець викладав йогу у фітнес-центрах. Відколи почався локдаун, роботу втратив. Скільки доведеться заощаджувати на омріяну квартиру - подружжя тепер боїться навіть рахувати.

Юрій Великдус, житель Києва:

Просто питаться, оплачивать коммунальные услуги, а остальное - откладывать.

Для тисяч українців власна оселя - недозволена розкіш. В уряді запропонували рішення - програма доступної іпотеки. Банк надає кредит на своїх умовах, а держава компенсує ставку - позичальнику залишається сплатити лише 7 відсотків річних. Кредит видаватимуть максимум на 20 років, його сума має не перевищувати 2 мільйони гривень. Перший внесок - не менше ніж 15 відсотків. Площа іпотечного житла - 50 квадратів на одну людину або сім'ю. На кожного члена родини - плюс 20 квадратних метрів.

Але скористатися такою пропозицією зможуть не всі. Приміром, є обмеження за доходами. Місячна зарплата позичальника не повинна перевищувати середній заробіток у регіоні більше ніж уп'ятеро. А ще... умови банку.

Анатолій Топал, керівник ГО "Асоціація професійних управляючих нерухомістю":

У вас повинні бути умови заробітку не більше, ніж те що вам дає обмеження ця програма, і не менше, ніж ті обмеження, що вам дає банк. Тому масово люди пройти ці умови - не зможуть.

Надавати "доступну іпотеку" планують насамперед людям, які вже перебувають на квартирному обліку. А також жителям гуртожитків, переселенцям, молодим сім'ям. За професіями виокремили бюджетників: науковців, педагогів, медиків. Та чи буде в таких категорій громадян можливість сплатити навіть пільговий кредит - відкрите питання.

Олексій Кущ, економіст:

Что такое 7 процентов? Это значит, что за 20 лет объект ипотеки, квартира, - она увеличится в цене в несколько раз.

Фахівці радять поглянути на Захід. У Європі пропонують іпотеки всього під відсоток чи півтора. Максимальна ставка у Бельгії - 3% - і це рідкість. Схожа ситуація у Франції.

Олів'є Марон, шеф-редактор "Фігаро Іммо":

Наразі у нас середня ставка 1,13% - і це дуже низький показник. Ми маємо 0,85% для кредиту на 15 років, та 1,30% на 25 років. І якщо у вас стабільний дохід, ви можете отримати навіть кращу ставку.

До того ж французькі та бельгійські банки стали видавати кредити на житло навіть без першого внеску. А в Данії - надають іпотеку з від'ємною ставкою. Тобто доплачують позичальникам по пів відсотка на рік. Та головна відмінність Європи від України - стабільність. І економічна, і політична.

Олексій Кущ, економіст:

В следующем году денег в казне не будет, депутаты перенесут соответствующую статью расходов в бюджет, и вам не будут финансировать компенсацию по ипотечным кредитам.

Тож користуватися державною доступною іпотекою економісти радять лише з розрахунку на коротку перспективу.