В Киеве на детской площадке произошел взрыв, есть жертвы [ Редактировать ]
В Киеве в Соломенском районе произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.
Об этом сообщил спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
"В Соломенском районе Киеве сегодня произошел взрыв. Погиб один человек. Взрыв произошел на детской площадке", - рассказала она.
Ранее мы писали о том, что в Греции мощный взрыв разнес гостиницу. Обломки конструкции разлетелись на расстояние 80 метров. По предварительным данным, внутри дома во время инцидента людей не было.
Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.
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