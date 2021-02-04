В городе Кастолия, находящемся в Греции, сильный взрыв уничтожил четырехэтажное здание неработающей гостиницы. Обломки конструкции разлетелись на расстояние 80 метров.

По предварительным данным, внутри дома во время инцидента не было людей. В настоящее время спасатели занимаются установлением причины происшествия. На месте работают также и правоохранители.

Отмечается, что район, где произошел взрыв оцеплен, движение транспорта и пешеходов остановлено. Полиция также заблокировала главную дорогу, ведущую в город Кастория и проходящую неподалеку от отеля.

Читайте также, в китайском жилом районе мощный взрыв разнес газопровод. после детонации 10 автомобилей, припаркованных в радиусе разлета обломков, получили различные повреждения, часть из них загорелась.

Кроме того, в центре столицы Испании - Мадрида произошел мощный взрыв. В результате сильного взрыва были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо, а что именно взорвалось в центре Мадрида и есть ли погибшие или пострадавшие - неизвестно.

Ранее мы писали, что в церкви Калифорнии прогремел жуткий взрыв. По данным сотрудника полиции Кристофера Кано, мощный взрыв разрушил стены церкви, а также в церкви выбило окна и начался сильный пожар.

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