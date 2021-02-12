Киевская полиция проводит проверку и осмотр места происшествия, где в результате взрыва погиб мужчина. Квалификация инциденту еще не дана. Об этом сообщает полиция Киева.

Известно, что звонок о взрыве на детской площадке на бульваре Чоколовского в Соломенском районе в полицию поступил около 15:00.

На детской площадке обнаружили тело и на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы.

Погибший мужчина был 1971 года рождения. Сейчас проходит проверка, после которой будет принято решение о правовой квалификации происшествия.

Ранее мы писали о том, что в Греции мощный взрыв разнес гостиницу. Обломки конструкции разлетелись на расстояние 80 метров. По предварительным данным, внутри дома во время инцидента людей не было.

Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

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