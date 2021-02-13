Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По данным пресс-службы ОП, уже на следующей неделе нардепы смогут начать проработку законопроектов по функционированию судебной системы, инициированных президентом Зеленским.

Если первый законопроект будет принят, то все судебные споры по актам центральных органов исполнительной власти, госрегуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю Украину, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда Киева и будут переданы Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного суда, говорится в сообщении.

Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалование в ОАСК.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добропорядочность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата Верховной Рады.

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Стоит отметить, что третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Зеленский считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и будет настаивать на скорейшем их рассмотрении.

Работа судебной системы должна быть откорректирована. "Закон“"и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента

Напомним, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ был зарегистрирован под №4288.

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