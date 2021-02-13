Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской отправляются с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты 14-15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства проведет переговоры с: наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

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Важно, что во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, отметили в ОПУ.

Елена Зеленская в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы.

Напомним, ранее Зеленский лично встретил пленных украинских моряков судна Stevia. В Украину вернулись моряки:Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

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