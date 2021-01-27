В среду, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады свой законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Документ был зарегистрирован под №4288.

Последний этап прохождения документа - 27 января проект отозван. Таким образом, он снят с рассмотрения парламента.

Указано, что 29 октября глава государства внес законопроект в Верховную Раду и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Напомним, 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Ранее сообщалось, что КСУ остро отреагировал на отстранение Тупицкого. В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

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