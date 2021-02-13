Какие существуют разделы логистики и за что они отвечают? [ Редактировать ]
Павел Лисицин рассказывает про разделы логистики
Логистика в целом отвечает за движение товаров, однако на каждом этапе есть свои задачи. Для налаживания каждого процесса возникли отдельные сферы логистики - подробно о них рассказывает президент "Евротерминала" Павел Лисицин.
"Путь от производства к потребителю" - президент логистической компании “Евротерминал” Павел Лисицин об отраслях логистики
Основная суть логистики - организация передачи товаров от поставщиков к покупателям. Хотя сам термин относительно новый, этому процессу уже тысячи лет - торговые караваны, путешествовавшие между поселениями еще на заре цивилизации, по сути, уже занимались логистикой.
"Сейчас это важный элемент любого бизнеса - без налаженной логистики невозможна работа ни огромного завода, ни сети супермаркетов, ни даже лотка на рынке", - объясняет Павел Лисицин.
Президент одной из крупнейших логистических компаний Украины - ООО "Евротерминал", Лисицин Павел Владимирович, рассказывает, на какие основные разделы делится логистика, и какие функции выполняет каждый из них.
Какие основные задачи решает логистика?
- Создание запасов и поддержание их нужного объема.
- Хранение - организация и работа складов, сортировка товаров и т.д.
- Транспортировка товаров - выбор подходящего вида транспорта и оптимального маршрута, расчеты стоимости перевозок.
- Контроль доставки - трекинг местонахождения грузов, решение текущих проблем, которые могут возникнуть в пути, соблюдение сроков поставок.
Свой функционал в каждой области - Лисицин Павел о видах логистики. Коммерческая логистика имеет несколько разновидностей, в зависимости от функционала.
- Закупочная логистика
- Сбытовая
- Транспортная
- Таможенная
- Складская
Также существует понятие комплексной логистики, которая объединяет весь жизненный цикл товара - от создания материалов для его производства, до конечного потребления.
Эксперт Павел Лисицин рассказывает о каждом из логистических разделов
Эксперт Павел Лисицин рассказывает подробнее о каждом из логистических разделов.
- Закупочная логистика нужна любому предприятию - для получения сырья и комплектующих для производства, необходимых материалов для предоставления услуг, или же непосредственно товаров на продажу. “Специалисты по закупкам ищут подходящих поставщиков и заключают с ними договоренности”, - рассказывает Павел Лисицин.
- Сбытовая логистика - фактически обратный процесс, который охватывает все действия, необходимые для передачи товаров от поставщиков к покупателям.
- Таможенная логистика связана с перемещениями товаров через границу. Специалисты в этой области занимаются не только поставками, но и таможенным оформлением, контролируют наличие необходимой сертификации. "Основная задача таможенной логистики - свести к минимуму затраты, связанные с перевозкой за границу", - объясняет Павел Лисицин.
- Складская логистика отвечает за хранение товаров. Сюда относится организация работы складов, внутренних перемещений и отгрузки товаров.
- Транспортная логистика решает задачи, связанные с перевозками. Сюда относится выбор вида транспорта, подбор соответствующего персонала (водителей), составление маршрутов.
Некоторые логистические компании объединяют функционал разных разделов, объясняет Лисицин Павел. К примеру, "Евротерминал" занимается как некоторыми вопросами перевозок, так и обработкой грузов и таможенным оформлением.
Если коротко подытожить, логистика - это искусство быстрой и комфортной доставки товаров с наименьшими расходами. И каждая ее область решает именно эту задачу, но в пределах своего функционала.
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