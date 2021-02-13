Павел Лисицин рассказывает про разделы логистики

Логистика в целом отвечает за движение товаров, однако на каждом этапе есть свои задачи. Для налаживания каждого процесса возникли отдельные сферы логистики - подробно о них рассказывает президент "Евротерминала" Павел Лисицин.

"Путь от производства к потребителю" - президент логистической компании “Евротерминал” Павел Лисицин об отраслях логистики

Основная суть логистики - организация передачи товаров от поставщиков к покупателям. Хотя сам термин относительно новый, этому процессу уже тысячи лет - торговые караваны, путешествовавшие между поселениями еще на заре цивилизации, по сути, уже занимались логистикой.

"Сейчас это важный элемент любого бизнеса - без налаженной логистики невозможна работа ни огромного завода, ни сети супермаркетов, ни даже лотка на рынке", - объясняет Павел Лисицин.

Президент одной из крупнейших логистических компаний Украины - ООО "Евротерминал", Лисицин Павел Владимирович, рассказывает, на какие основные разделы делится логистика, и какие функции выполняет каждый из них.

Какие основные задачи решает логистика?

Создание запасов и поддержание их нужного объема. Хранение - организация и работа складов, сортировка товаров и т.д. Транспортировка товаров - выбор подходящего вида транспорта и оптимального маршрута, расчеты стоимости перевозок. Контроль доставки - трекинг местонахождения грузов, решение текущих проблем, которые могут возникнуть в пути, соблюдение сроков поставок.

Свой функционал в каждой области - Лисицин Павел о видах логистики. Коммерческая логистика имеет несколько разновидностей, в зависимости от функционала.

Закупочная логистика

Сбытовая

Транспортная

Таможенная

Складская

Также существует понятие комплексной логистики, которая объединяет весь жизненный цикл товара - от создания материалов для его производства, до конечного потребления.

Эксперт Павел Лисицин рассказывает о каждом из логистических разделов

Эксперт Павел Лисицин рассказывает подробнее о каждом из логистических разделов.

Закупочная логистика нужна любому предприятию - для получения сырья и комплектующих для производства, необходимых материалов для предоставления услуг, или же непосредственно товаров на продажу. “Специалисты по закупкам ищут подходящих поставщиков и заключают с ними договоренности”, - рассказывает Павел Лисицин.

- для получения сырья и комплектующих для производства, необходимых материалов для предоставления услуг, или же непосредственно товаров на продажу. “Специалисты по закупкам ищут подходящих поставщиков и заключают с ними договоренности”, - рассказывает Павел Лисицин. Сбытовая логистика - фактически обратный процесс, который охватывает все действия, необходимые для передачи товаров от поставщиков к покупателям.

- фактически обратный процесс, который охватывает все действия, необходимые для передачи товаров от поставщиков к покупателям. Таможенная логистика связана с перемещениями товаров через границу . Специалисты в этой области занимаются не только поставками, но и таможенным оформлением, контролируют наличие необходимой сертификации. "Основная задача таможенной логистики - свести к минимуму затраты, связанные с перевозкой за границу", - объясняет Павел Лисицин.

. Специалисты в этой области занимаются не только поставками, но и таможенным оформлением, контролируют наличие необходимой сертификации. "Основная задача таможенной логистики - свести к минимуму затраты, связанные с перевозкой за границу", - объясняет Павел Лисицин. Складская логистика отвечает за хранение товаров . Сюда относится организация работы складов, внутренних перемещений и отгрузки товаров.

. Сюда относится организация работы складов, внутренних перемещений и отгрузки товаров. Транспортная логистика решает задачи, связанные с перевозками. Сюда относится выбор вида транспорта, подбор соответствующего персонала (водителей), составление маршрутов.

Некоторые логистические компании объединяют функционал разных разделов, объясняет Лисицин Павел. К примеру, "Евротерминал" занимается как некоторыми вопросами перевозок, так и обработкой грузов и таможенным оформлением.

Если коротко подытожить, логистика - это искусство быстрой и комфортной доставки товаров с наименьшими расходами. И каждая ее область решает именно эту задачу, но в пределах своего функционала.