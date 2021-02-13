Чемпион Олимпийских игр 1960 года, шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион СССР Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни.

О смерти легендарного штангиста сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

По словам генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина, смерть легендарного тяжелоатлета для его родных была скоропостижной и неожиданной.

"Утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время – ни простудными заболеваниями, ни коронавирусом", – добавил Кишкин.

За свою карьеру Власов установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР.

Арнольд Шварценеггер в одном из интервью признался, что именно благодаря Власову начал заниматься железным спортом.

Юрий Власов биография

Юрий Власов – уроженец Макеевки, Донецкой области. Олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призер Игр-1964, а еще 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР.

Власов первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой.

Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.

Юрий Власов также был писателем и журналистом. С 1959 года Власов занимался литературной деятельностью. Он является автором книги "Особый район Китая. 1942–1945",

С 1989 по 1991 год бывший штангист был народным депутатом СССР. А в 1993-м был избран в Госдуму РФ. В 1996-м Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20% голосов.

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