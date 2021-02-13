На Україну насувається хвиля приватизації. Минулої п'ятниці у Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який розблоковує державні торги. А це означає, що тисячі приміщень, заводів та готелів зможуть купити приватні особи.

Скільки грошей від великої приватизації отримає український бюджет та чи не за безцінь розпродаватимуть державні активи

3733 - саме стільки об'єктів зараз знаходяться у державній власності. Левову частину Фонд держмайна пустить з молотка. І недорогі об'єкти малої приватизації в інвесторів на розхват, - кажуть фінансисти.

Сергій Фурса, фінансист:

Мала приватизація - вона аж гуде, аж літає, при чому будь-який малий, середній український бізнес отримав доступ до активів, яких раніше не отримував - і там постійні аукціони, постійний іде продаж, і це яскравий приклад того, що там неможливо знайти корупцію. Коли у вас окремий аукціон - всі все бачать, всі бачать ціни. Хто виграє, той виграє.

У черзі на приватизацію і великі активи - Об'єднана гірничо-хімічна компанія, київський завод "Більшовик" та Готель "Президент". Підприємства коштують по чверть мільярда гривень кожен. У Фонді держмайна сподіваються на іноземні інвестиції. Та поки 99 відсотків покупців - українці.

Сергій Фурса, фінансист:

Приватизація потрібна - і її потрібно робити. Просто її потрібно було робити 10-15-20 років тому, при чому саме так, як роблять зараз, а не так, як робили до цього. Більшість підприємств вже застарілі морально, фізично і вони не цікаві. Але це не відкидає те, що приватизацію треба робити.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України:

Ми повинні повернути кошти з офшорів, дістати їх з матраців і запустити їх в економіку України, тому що насправді приватизація - це перетворення непродуктивних, неефективних активів - на продуктивні. На одну вкладену гривню в приватизацію надалі інвестор вкладає 4-6 грн, створює робочі місця і базу для оподаткування.

Приватизація - процес нормальний для більшості країн, - наголошують фінансисти. Він допомагає економіці розвиватися.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України:

Наприклад, у Польщі було 8 тисяч, залишилось 50 і ними краще управляють. Тому нам, як державі Україна, треба нарешті визначитися і залишити - аби краще управляти важливими державними стратегічними підприємствами, державними монополіями, соціально відповідальними кампаніями. А те, що може робити приватний бізнес - треба дати їм можливість інвестувати, створити робочі місця.

Та чи все так просто? Чи завжди підприємства, які купує інвестор, розвиваються? І чи захищені працівники таких компаній?

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Як будуть гаситися борги по зарплаті, як будуть виконуватися зобов'язання перед трудовим колективом, що буде з обладнанням, щоб воно не було просто передано на металолом і так далі. Чи будуть вкладатися кошти в оновлення, модернізацію, в реконструкцію - оці всі речі потрібно дивитися в комплексі, тому що один раз продати - не так складно. Питання не просто ціни, а й подальшої долі цих об'єктів.

І ще один непростий момент - формування гідної ціни для об'єктів. Особливо в умовах кризи та високого рівня корупції в країні.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Тут дуже важливо: як будуть оцінені ці об'єкти - щоб вони не пішли за безцінь, тому що часи, насправді, не найкращі для продажу майна - ми знаємо, що економіка не лише в Україні, а й в інших країнах на спаді. І друга важлива річ - це інвестиційні зобов'язання майбутнього покупця, майбутнього інвестора. Якщо ми говоримо про завод "Більшовик" - представники трудового колективу наголошують на тому, щоб був збережений профіль, щоб цей завод продовжував свою роботу.

Проте плани, прописані у нещодавно ухваленому законі, амбітні - держава протягом року має отримати 12 мільярдів приватизаційних гривень. За рахунок цих грошей гаситимуть частину зовнішнього боргу.