Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - заявил Зеленский.

Во время встречи стороны пришли к выводу, что обе страны имеют потенциал для увеличения товарооборота в несколько раз ближайшие пять лет.

Также на встрече обсуждалась продовольственная безопасность. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона.

Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество.

Помимо этого были затронуты темы научно-технического сотрудничества, совместной работы в области искусственного интеллекта и исследования космоса.

Лидеры двух стран обсудили и противодействия распространению коронавируса. При этом Зеленский поблагодарил шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - резюмировал президент Украины.

Напомним, ранее Зеленский лично встретил пленных украинских моряков судна Stevia. В Украину вернулись моряки:Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.

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