Генсек Совета Европы приедет в Украину [ Редактировать ]
В Украину с официальным визитом планирует приехать генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".
Пресс-служба партии цитирует слова члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутата Леси Забуранной:
Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности.
По ее словам, ориентировочный срок визита генсека в Киев - март.
Украинской делегации в ПАСЕ стороны обсудили ряд важных вопросов:
- выполнение решений Европейского суда по правам человека,
- недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (относительно юрисдикции и приемлемости) против России,
- расширение Крымской платформы,
- ее поддержку со стороны Совета Европы.
Поднимался вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генерального секретаря и оказание поддержки международном проект "Озеленение Украины".
К тому же, по словам Забуранной, во время встречи стороны рассмотрели вопросы расширения проектов для Офиса Совета Европы в Украине.
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