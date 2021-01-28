В Украину с официальным визитом планирует приехать генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Об этом сообщила пресс-служба партии "Слуга народа".

Пресс-служба партии цитирует слова члена делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) депутата Леси Забуранной:

Во время выступления Генерального секретаря ей задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину. В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно на то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности.

По ее словам, ориентировочный срок визита генсека в Киев - март.

Украинской делегации в ПАСЕ стороны обсудили ряд важных вопросов:

выполнение решений Европейского суда по правам человека,

недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (относительно юрисдикции и приемлемости) против России,

расширение Крымской платформы,

ее поддержку со стороны Совета Европы.

Поднимался вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие Генерального секретаря и оказание поддержки международном проект "Озеленение Украины".

К тому же, по словам Забуранной, во время встречи стороны рассмотрели вопросы расширения проектов для Офиса Совета Европы в Украине.

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