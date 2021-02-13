В Украину вернулись пленные украинские моряки судна Stevia [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля лично встретил шестерых моряков судна Stevia, которых захватили в плен пираты в Гвинейском заливе еще в декабре 2020 года.
В Украину вернулись моряки:
Александр Соручан, Семен Резниченко, Константин Андреев, Александр Коровкин, Владислав Чебан и Вячеслав Сандеровский.
Зеленский заявил, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украинского государства. И эта операция по возвращению украинский состоялась на высоком уровне.
Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами
Моряки рассказали, что их удерживали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.
"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно"- сказал один из моряков и добавил, что большинство угонщиков была в состоянии сильного наркотического опьянения.
"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди - приоритет. Поэтому - с возвращением!" - ответил глава государства.
Стоит отметить, чо Зеленский предложил направить украинский в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что "в какую бы беду не попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту Украинского государства".
Я рад, что наконец наши моряки на родной земле, обнимают своих родных. После нескольких месяцев кропотливой работы дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы беду не попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту Украинского государства. Так и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не оставляет
Напомним, 16 декабря у берегов Нигерии пираты захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев.
Как ранее сообщалось, морские пираты захватили танкер с украинцами на борту. Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
Читайте также, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых - украинец.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник вечером, 9 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с некоторыми народными депутатами
Президент України Володимир Зеленський готовий зробити щеплення у прямому ефірі, щоб довести, що вакцинація безпечна і важлива
На цю новину українці чекали майже пів року. Чи не щотижня урядовці та чиновники "сипали" обіцянками, і нарешті, - перший мільйон доз вакцини проти коронавірусу Україна отримає вже цього місяця
В понедельник, 8 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии
В понедельник, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов одним из первых сделать прививку от коронавируса