В Канаде, на западе страны, на популярном горнолыжном курорте сошла снежная лавина. Об этом сообщает CBC News.

В результате случившегося погиб человек.

Мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда их накрыла снежная лавина. Люди, которые были вблизи, немедленно начали поисковую операцию и вызвали спасателей.

Через 45 минут после инцидента сноубордиста нашли, но он погиб от полученных травм. Мужчине было 45 лет.

Канадские спасатели призвали отказаться от катания вне трасс в Вислере из-за нестабильности снежного покрова. Они подчеркнули, что это уже вторая смертельная лавина за два дня. Ранее в этом регионе лавина накрыла трех людей, из которых один погиб, двое других получили травмы.

Ранее мы писали о том, что под Тегераном при сходе лавины погибли десять человек. По данным местных информационных агентств, число пропавших без вести может достигать 12 человек.

Также сообщалось, что в Карпатах туристы застряли на подъемнике. Так, 74 человека (в числе которых было 13 детей и 3 беременных женщины) буквально "зависли" в воздухе на несколько часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.