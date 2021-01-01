В пятницу, 1 января 2021 года, в с. Славское Сколевского района Львовской области из-за выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатная дорога).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В результате происшествия 74 человека (в числе которых было 13 детей и 3 беременных женщины) буквально "зависли" в воздухе на несколько часов.

Информация об инциденте поступила в ГСЧС в 13:35. Были приняли меры по подключению электрогенератора. По состоянию на 14:20 горно-спасательные подразделения ГСЧС начали снимать туристов с подъемника.

Отмечается, что температура воздуха составляла 1 градус тепла. По состоянию на 16:05 с подъемника сняли всех людей, спасательные работы завершены.

От ГСЧС привлекались 16 чел. личного состава и 2 ед. техники. Дополнительно были направлены 11 чел. личного состава и 2 ед. техники 2-го специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч).

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