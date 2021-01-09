В России в результате схода снежной лавины в районе горнолыжного курорта в Норильске погибли два человека. Вторым погибшим оказался ребенок в возрасте 1,5 года.

Ночью во время поисково-спасательных работ нашли тело второго ребенка.

"Только что было обнаружено еще одно тело - полуторагодовалого ребенка", - сообщил учасник поисковой операции.

Кроме того, прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту схода снежной лавины. По результатам проверки будет принят комплекс мер реагирования.

Ранее из-за шторма "Белла" погиб пожарный.

Кроме того, на юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека. Стихийное бедствие произошел после десяти часов мощных ливней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.