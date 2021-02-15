Под Полтавой поезд сбил бабушку, но она осталась жива (фото) [ Редактировать ]
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В Полтавской области на станции "Глобино" поезд сбил 81-летнюю женщину, но она чудом осталась жива. Старушку госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Национальная полиция.
Сообщение об инциденте поступило в полицию 15 февраля, около часа ночи от медиков. Локомотив двигался со станции "Глобино" в направлении станции "Веселый Подол".
На 248 километре на железнодорожном переезде, который оборудован звуковой сигнализацией и светофором, он сбил и травмировал женщину.
Правоохранители проверяют, почему женщина не услышала приближающийся состав. Возможно, в силу преклонного возраста.
После удара огромной машины старушка чудом не получила серьезных травм. Медики оценивают состояние его здоровья, как удовлетворительное и прогнозируют, что через несколько дней ее выпишут из больницы.
Ранее сообщалось, что во Львовской области поезд протаранил пассажирский автобус, есть жертвы.
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