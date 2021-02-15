В СНБО назвали сроки наработки Стратегии нацбезопасности Украины [ Редактировать ]
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство до 14 марта завершит разработку стратегии национальной безопасности. Документ предусматривает разработку отдельной стратегии энергетической безопасности.
Об этом он рассказал в ходе форума "Украина 30".
"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал секретарь СНБО.
Он отметил, что после этого документ публично представят для украинского общества.
Данилов рассказал, что при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. По его словам, это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.
Как ранее сообщалось, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.
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