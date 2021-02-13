В Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины/фото: president.gov

В пятницу, 19 февраля, в помещении Офиса Президента на улице Банковой, 11 в Киеве должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову начать подготовку заседания. Стоит отметить, что часть вопросов на нем будет рассмотрена в закрытом режиме.

Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в рамках, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

Как отметили в ОП, для Владимира Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности Президента по обеспечению национальной безопасности государства.

Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" (G7) побывал на Донбассе. Визит главы государства был отмечен циничными провокациями со стороны боевиков, несмотря на то, что с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня.

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Как ранее сообщалось, Министр иностранных дел Украинцы Дмитрий Кулеба заявил о том, что украинцы не могут свободно передвигаться по миру не из-за политических или юридических проблем.

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