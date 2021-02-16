Рейс із Занзібару з застряглими українськими туристами вилетів із африканського курорту. Про це повідомила компанія-перевізник. Там кажуть - о 9:20 лайнер має прибути до Києва.

Нагадаю, майже дві сотні українських туристів застрягли на африканському острові Занзібар. Як пояснив перевізник - усе через несправність літака.

Коли ж її усунули, потрібно було вносити зміни в маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак.