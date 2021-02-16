Українців із Занзібару повернуть на Батьківщину [ Редактировать ]
Рейс із Занзібару з застряглими українськими туристами вилетів із африканського курорту. Про це повідомила компанія-перевізник. Там кажуть - о 9:20 лайнер має прибути до Києва.
Нагадаю, майже дві сотні українських туристів застрягли на африканському острові Занзібар. Як пояснив перевізник - усе через несправність літака.
Коли ж її усунули, потрібно було вносити зміни в маршрут, а також отримати нові дозвільні документи від країн, кордони яких перетинає літак.
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