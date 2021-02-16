В России вспыхнул масштабный пожар на рынке (фото, видео) [ Редактировать ]
В Дзержинском районе Волгограда (Россия) произошел масштабный пожар на рынке. Огонь вспыхнул в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 2 тысяч кв. м.
Автомобильное движение по улице Качинцев в Дзержинском районе приостановлено, сообщает ТАСС.
Пожару присвоен третий номер сложности, пишет V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.
Администрация Дзержинского района уже создала оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на Качинском рынке. Вместе с собственником чиновники оценят ущерб после ликвидации возгорания.
150 посетителей и сотрудников торговых павильонов были эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Ранее сообщалось, что в России взорвался торговый центр. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом. Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.
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