Пожар на рынке в России/ Фото: v1.ru

В Дзержинском районе Волгограда (Россия) произошел масштабный пожар на рынке. Огонь вспыхнул в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 2 тысяч кв. м.

Автомобильное движение по улице Качинцев в Дзержинском районе приостановлено, сообщает ТАСС.

Пожару присвоен третий номер сложности, пишет V1. Сейчас на месте работает 76 человек личного состава и 20 единиц техники, в том числе автовышки и автолестницы.

Администрация Дзержинского района уже создала оперативный штаб по ликвидации последствий пожара на Качинском рынке. Вместе с собственником чиновники оценят ущерб после ликвидации возгорания.

150 посетителей и сотрудников торговых павильонов были эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в России взорвался торговый центр. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом. Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

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