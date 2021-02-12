В Владикавказе (Россия) в здании торгового центра произошел мощный взрыв. В результате инцидента полностью обвалился трехэтажный дом.

"Произошло обрушение отдельного дома, где расположен магазин "Магнит". Возгорания нет. Сведений о пострадавших нет. Причины расследуются. Полиция и МЧС работают на месте", - говорится в сообщении.

Вероятно, взрыв произошел из-за утечки газа. В здании располагались несколько супермаркетов, магазин мебели, кабинет стоматолога.

Также издание "Интерфакс" сообщает, что спасатели обнаружили под завалами одного пострадавшего. По предварительным данным, это охранник магазина. Он находится в реанимации.

Напомним, утром, 7 февраля, стало известно о взрыве в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Взрывом было повреждено помещение торгового центра.

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