Лига чемпионов: расписание матчей, где смотреть и котировки букмекеров [ Редактировать ]
Источник: uefa.com
Во вторник, 16 февраля, пройдут два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" сыграет с "ПСЖ", а "Лейпциг" примет "Ливерпуль".
Ниже - расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров. Напомним, что из-за пандемии коронавируса "Лейпциг" сыграет с "Ливерпулем" в Будапеште.
22:00 "Барселона" - "ПСЖ"
- Букмекеры: 1.80 - 4.10 - 4.20 (проход - 1.77 - 2.12)
- Трансляция: "Футбол 1"
- "Футбол 2", среда, 10:30 (повтор)
- "Футбол 1", среда, 16:40 (повтор)
22:00 "Лейпциг" - "Ливерпуль"
- Букмекеры: 3.10 - 3.60 - 2.30 (проход - 2.95 - 1.43)
- Трансляция: "Футбол 2"
- "Футбол 2", среда, 08:40 (повтор)
- "Футбол 1", среда, 12:05 (повтор)
В среду, 17 февраля, в 1/8 финала ЛЧ сыграют "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" с "Боруссией".
Ранее сообщалось, что "Бавария" стала чемпионом мира среди клубов.
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