Во вторник, 16 февраля состоятся два матча Лиги чемпионов Источник: uefa.com

Во вторник, 16 февраля, пройдут два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Барселона" сыграет с "ПСЖ", а "Лейпциг" примет "Ливерпуль".

Ниже - расписание и время начала матчей, список трансляций, котировки букмекеров. Напомним, что из-за пандемии коронавируса "Лейпциг" сыграет с "Ливерпулем" в Будапеште.

22:00 "Барселона" - "ПСЖ"

Букмекеры: 1.80 - 4.10 - 4.20 (проход - 1.77 - 2.12)

Трансляция: "Футбол 1"

"Футбол 2", среда, 10:30 (повтор)

"Футбол 1", среда, 16:40 (повтор)

22:00 "Лейпциг" - "Ливерпуль"

Букмекеры: 3.10 - 3.60 - 2.30 (проход - 2.95 - 1.43)

Трансляция: "Футбол 2"

"Футбол 2", среда, 08:40 (повтор)

"Футбол 1", среда, 12:05 (повтор)

В среду, 17 февраля, в 1/8 финала ЛЧ сыграют "Порту" - "Ювентус" и "Севилья" с "Боруссией".

Ранее сообщалось, что "Бавария" стала чемпионом мира среди клубов.