Лигу чемпионов реформируют [ Редактировать ]
УЕФА рассматривает возможность изменения формата проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.
Эта информация появилась на фоне новостей о создании закрытой европейской Суперлиги.
Президент организации Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями ассоциации европейских клубов (ECA), а именно с:
- мадридским "Реалом",
- "Ювентусом",
- "Манчестер Юнайтед",
- "Фенербахче",
- ПСЖ.
Так, в связи с этим может быть создана новая компания, влияние в которой будут иметь и УЕФА, и клубы-участники. Чеферин готов предоставить европейским топ-клубам больше влияния на новый турнир, а также планирует выработать новую систему распределения доходов, которая удовлетворяла бы крупнейшие клубы.
Ведутся переговоры о проекте на 9 лет, старт обновленного турнира запланирован на 2024 год. Если стороны быстро дадут согласие, то проект может быть запущен и раньше.
При этом отмечается, что на фоне реформы могут произойти изменения в национальных чемпионатах. Число команд в лигах могут ограничить 16-18, а кубковые национальные соревнования будут проводиться в 4-5 раундов.
Ранее мы писали, что зимой киевский футбольный клуб "Динамо" покинет центральный защитник Артем Шабанов. У футболиста есть вариант с арендой в луганской "Заре" до конца сезона (луганчане были близки, чтобы подписать защитника еще осенью, но в конце не пришли к согласию).
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