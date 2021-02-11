"Бавария" стала чемпионом мира среди клубов [ Редактировать ]
Источник: ФК "Бавария"
Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла мексиканский клуб "Тигрес" (победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ) в финале клубного чемпионата мира по футболу.
Единственный гол на 59-й минуте забил Бенжамен Павар.
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! 🙌— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) February 11, 2021
🔴⚪ #FCBayern 1-0 Tigres (60') #FinalMissi6n pic.twitter.com/k3jodLIZHV
Встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который станет одной из восьми арен чемпионата мира 2022 года в Катаре.
"Бавария" во второй раз стала победителем клубного чемпионата мира и завоевала шестой трофей подряд. Ранее мюнхенцы в 2020 году выиграли:
- чемпионат Германии;
- Кубок Германии;
- Суперкубок Германии;
- Лигу чемпионов;
- Суперкубок УЕФА.
"Бавария" могла повторить собственное достижение 2013 года, завоевав шесть трофеев за календарный год, однако клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020-го на февраль 2021-го из-за пандемии COVID-19.
В 2013 году команда из Мюнхена впервые стала победителем клубного чемпионата мира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.
"Тигрес" впервые завоевали серебряные медали турнира. Команда получила право на участие в соревновании на правах победителя Лиги чемпионов КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).
Ранее сообщалось, что "Бавария" стала победителем Лиги чемпионов и завоевала Суперкубок УЕФА.
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