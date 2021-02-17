Под Харьковом перевернулась маршрутка с пассажирами (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Харьковской области неподалеку от села Коротич перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает "Depo.Харьков".
По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в результате ДТП пострадали восемь человек, из них шестеро госпитализированы.
Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека - в областную больницу, один - в больницу скорой помощи, двое - в люботинскую больницу.
Возраст пострадавших - от 22 до 58 лет, говорит Забашта. Всего в маршрутном автобусе сообщением Люботин - Харьков находились 10 человек.
Обстоятельства ДТП в полиции пока не сообщали.
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