В Харьковской области неподалеку от села Коротич перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщает "Depo.Харьков".

По словам руководителя Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты, в результате ДТП пострадали восемь человек, из них шестеро госпитализированы.

Ни одной сильной травмы там нет, там все легкие травмы, у всех ушибы. Три человека - в областную больницу, один - в больницу скорой помощи, двое - в люботинскую больницу.

Возраст пострадавших - от 22 до 58 лет, говорит Забашта. Всего в маршрутном автобусе сообщением Люботин - Харьков находились 10 человек.

Обстоятельства ДТП в полиции пока не сообщали.

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