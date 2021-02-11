В Борисполе (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и автобуса, который осуществлял городские перевозки. В результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщается, ДТП произошло на перекрестке до микрорайона Нестеровка. Тогда 57-летний водитель автобуса "БАЗ" нарушил ПДД и выехал на автодорогу, не предоставив дорогу 34-летнему водителю микроавтобуса Mercedes.

Последний, чтобы не допустить столкновения, изменил направление движения и съехал в кювет.

Ранее мы писали о том, что под Донецком случилось ДТП с маршруткой. По предварительным данным, у мужчины-водителя случился инфаркт миокарда, в следствии чего он потерял управление и автобус, съехав на обочину, перевернулся. Медики, прибывшие на место ДТП, отправили шофера в реанимационное отделение.

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