В Киеве поезд протаранил и разорвал легковушку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Вартові Еспресо
В Дарницком районе Киева товарный поезд на переезде врезался в легковой автомобиль ВАЗ. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".
Водитель ВАЗа проигнорировал предупредительные сигналы о приближении состава и попытался проскочить переезд. Не успел - на полном ходу автомобиль протаранил и буквально разорвал товарный поезд.
В машине находилось двое мужчин в возрасте около 30 лет.
Водителю повезло, он успел выскочить из салона и не получил значительных травм.
Его пассажир оказался не таким проворным. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
Локомотив вырвал его тело из салона и протянул еще около километра.
Полицейские предложили водителю-нарушителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.
В каком состоянии он находился, будет устанавливать следствие.
Ранее сообщалось, что под Полтавой поезд сбил бабушку, но она осталась жива.
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