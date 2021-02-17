Товарный поезд на переезде врезался в ВАЗ Источник: Вартові Еспресо

В Дарницком районе Киева товарный поезд на переезде врезался в легковой автомобиль ВАЗ. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Водитель ВАЗа проигнорировал предупредительные сигналы о приближении состава и попытался проскочить переезд. Не успел - на полном ходу автомобиль протаранил и буквально разорвал товарный поезд.

В машине находилось двое мужчин в возрасте около 30 лет.

Водителю повезло, он успел выскочить из салона и не получил значительных травм.

Его пассажир оказался не таким проворным. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Локомотив вырвал его тело из салона и протянул еще около километра.

Полицейские предложили водителю-нарушителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

В каком состоянии он находился, будет устанавливать следствие.

Ранее сообщалось, что под Полтавой поезд сбил бабушку, но она осталась жива.