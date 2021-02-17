В Украине продолжатся лютые морозы: прогноз синоптиков [ Редактировать ]
Погода в Украине практически на всей территории нашей страны будет сухая с существенными минусами. Без осадков будет только в северных и западных регионах. На остальной территории - или будет идти снег, или дождь.
Снег стоит ждать в Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем обещают в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму.
Что касается температуры, то во всех регионах она будет "минусовой", кроме Закарпатья. Холоднее всего на Киевщине - здесь днем термометры покажут -10...-12. В Закарпатской области и на Крымском полуострове будет +3...+5.
Синоптики предупредили, что вскоре в Украине будет потепление, и советуют приобрести себе резиновые сапоги, чтобы после снегопадов быть готовыми к оттепели.
Ранее мы писали о том, чего ждать от погоды на этой неделе. Также сообщалось, когда в Украину придет настоящая весна.
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