Когда в Украине потеплеет: синоптики назвали дату [ Редактировать ]
В конце текущей недели в Украине потеплеет, в большей части страны ожидается плюсовая температура. Такой прогноз погоды дает "Укргидрометцентр".
Уже с воскресенья, 21 февраля, температурные столбики начнут подниматься.
- На западе и юге температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5 градусов, на Закарпатье +4+6.
- В центральных областях столбики термометра покажут 0+2 градуса, в Полтавской и Днепропетровской области от +1 до -2 градусов.
- В восточных и северных регионах от 0 до -3. Ночью температура воздуха в среднем составит -4-6 градусов.
Только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет по-прежнему морозно, там ожидается небольшой снег ночью и днем.
Ранее мы писали о том, чего ждать от погоды на этой неделе. Также сообщалось, когда в Украину придет настоящая весна.
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