Netflix выпустит мистический сериал по мотивам "Семейки Аддамс" [ Редактировать ]
Американский стриминговый сервис Netflix выпустит мистический 8-серийный сериал по мотивам "Семейки Аддамс". Главной героиней киноленты станет один из самых любимый персонажей "Семейки Аддамс" - белокожая девочка Уэнзди Аддамс.
Представители Netflix подтвердили, что скоро начнется работа над съемками сериала под названием "Уэнзди" ("Wednesday"), сообщает lux.fm.
В центре сюжета - жизнь Уэнзди в частной школе Nevermore Academy. Там она будет учиться контролировать свои экстрасенсорные способности и раскроет невероятную тайну, связанную с ее родителями.
Режиссером "Уэнзди" выступит Тим Бертон. Создатели сериала обещают интересное расследование с капелькой сверхъестественных явлений.
А пока Netflix опубликовал первый постер к сериалу на страничке в Instagram.
Ранее мы писали о том, что Netflix выпускает аниме-сериал по мотивам Dota 2. Производство ведется в сотрудничестве с корпорацией Valve. Премьера сериала "DOTA: Кровь дракона" состоится на Netflix 25 марта.
Также сообщалось, что Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой и субтитрами. События фильма "Вне провода" разворачиваются в будущем: пилот дрона вместе с военным андроидом ищет оружие, которое угрожает всей планете. В нескольких эпизодах герои посещают Украину.
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