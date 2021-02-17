Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.

Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше.

Производство ведется в сотрудничестве с корпорацией Valve. Премьера сериала "DOTA: Кровь дракона" состоится на Netflix 25 марта. Netflix выложил в сеть тизер-анонс Dragon Knight.

Многопользовательская компьютерная игра Dota 2 была разработана Valve в качестве продолжения Dota от компании Blizzard Entertainment и вышла в июле 2013 года.

В настоящий момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.

Ранее "Подробности" писали о ТОП-12 самых популярных сериалов от Netflix.