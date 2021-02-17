Netflix выпускает аниме-сериал по мотивам Dota 2 (видео) [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустит аниме-сериал по мотивам компьютерной игры Dota 2. Об этом сообщается на официальной странице игры в Twitter.
Мы рады анонсировать совершенно новый аниме-сериал, исследующий вселенную Dota, как никогда раньше.
Производство ведется в сотрудничестве с корпорацией Valve. Премьера сериала "DOTA: Кровь дракона" состоится на Netflix 25 марта. Netflix выложил в сеть тизер-анонс Dragon Knight.
Многопользовательская компьютерная игра Dota 2 была разработана Valve в качестве продолжения Dota от компании Blizzard Entertainment и вышла в июле 2013 года.
В настоящий момент Dota 2 входит в перечень киберспортивных дисциплин.
Ранее "Подробности" писали о ТОП-12 самых популярных сериалов от Netflix.
по теме
Это новый рекорд в истории Netflix - еще ни одна лента не набирала такое количество просмотров так быстро.
Microsoft запустила собственный стриминговый сервис xCloud 15 сентября 2020 года. Сервисом могут воспользоваться подписчики в 22 странах (Россия Украина не входят в этот список). С помощью приложения пользователи смартфонов могут стримить свыше 100 видеоигр на свои мобильные устройства.
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба розповів про небезпечні ігри для дітей у мережі
Небезпечні ігри з темрявою: Україною знову прокотилася хвиля дитячих самогубств - невже повернувся "Синій кит", та як вберегти своїх малюків?
Совсем недавно Украина относилась к тем странам, где азартные игры были запрещены