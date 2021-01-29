Сериал "Бриджертоны" установил новый рекорд на стриминговой платформе Netflix. Он набрал 82 миллиона просмотров всего за 28 дней после премьеры, сообщает "ВВС Украина".

Отмечается, что это новый рекорд в истории Netflix - еще ни одна лента не набирала такое количество просмотров так быстро.

Читайте также Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом

Отмечается, что почти во всех странах, где доступен Netflix, "Бриджертоны" попали в топ-10 по популярности. А в 83 странах сериал и вовсе занял первое место.

Премьера сериала состоялась 25 декабря. Это костюмированная мелодрама, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин. События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века. В центре сюжета - семья Бриджертонов, которая пытается выдать замуж старшую дочь.

К слову, сериал поддался активному обсуждению из-за подбора актеров - несмотря на то, что события разворачиваются в Англии 19 века, часть ролей здесь выполняют темнокожие. Одни зрители критикуют авторов шоу за историческую недостоверность, другие, наоборот, - хвалят за расовое разнообразие актерского состава.

Ранее мы писали о том, что Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой и субтитрами. События фильма "Вне провода" разворачиваются в будущем: пилот дрона вместе с военным андроидом ищет оружие, которое угрожает всей планете. В нескольких эпизодах герои посещают Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.