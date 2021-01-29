Сериал "Бриджертоны" установил рекорд на Netflix (трейлер) [ Редактировать ]
Сериал "Бриджертоны" установил новый рекорд на стриминговой платформе Netflix. Он набрал 82 миллиона просмотров всего за 28 дней после премьеры, сообщает "ВВС Украина".
Отмечается, что это новый рекорд в истории Netflix - еще ни одна лента не набирала такое количество просмотров так быстро.
Отмечается, что почти во всех странах, где доступен Netflix, "Бриджертоны" попали в топ-10 по популярности. А в 83 странах сериал и вовсе занял первое место.
Премьера сериала состоялась 25 декабря. Это костюмированная мелодрама, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин. События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века. В центре сюжета - семья Бриджертонов, которая пытается выдать замуж старшую дочь.
К слову, сериал поддался активному обсуждению из-за подбора актеров - несмотря на то, что события разворачиваются в Англии 19 века, часть ролей здесь выполняют темнокожие. Одни зрители критикуют авторов шоу за историческую недостоверность, другие, наоборот, - хвалят за расовое разнообразие актерского состава.
Ранее мы писали о том, что Netflix впервые выпустил фильм с украинской озвучкой и субтитрами. События фильма "Вне провода" разворачиваются в будущем: пилот дрона вместе с военным андроидом ищет оружие, которое угрожает всей планете. В нескольких эпизодах герои посещают Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
С появлением трейлера стали известны интересные детали фильма
Стриминговая платформа Netflix в 2021 году преодолела важный рубеж в 203,6 миллиона подписчиков по всему миру
15 января на стриминговом сервисе Netflix вышел научно-фантастический боевик Outside the Wire ("Вне провода")
В 2021 году летом жители Украины могут полететь на отдых в 29 стран
Кинофестиваль должен был пройти с 11 по 22 мая этого года