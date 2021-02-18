Две главные задачи, которые необходимо решить по Донбассу, - это проведение выборов за закрытыми границами и прекращение вещания пророссийской пропаганды. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "РБК-Украина".

"Первая (причина - ред.) - провести выборы действительно конкурентные, с закрытыми границами от влияния РФ. И вторая… Если на Донбассе перестанет работать топорная российская пропаганда в том объеме, в котором она сегодня работает. Тогда Донбасс быстро и четко покажет, на чьей он стороне в идеологическом и политическом смысле. Думаю, и Крым мог бы уже это показать с учетом тех процессов, которые там проходят", - сказал он.

Подоляк считает, что жители Донбасса понимают, что "русский мир" не приведет к хорошей жизни.

"Донбасс получил прекрасную прививку. Он теперь четко понимает, что "русский мир" это обязательно какая-то дыра, неконкурентные условия, резких регресс уровня жизни и абсолютная бесперспективность", - подчеркнул чиновник.

Подоляк также добавил, что сейчас в Украине еще очень существенное "чужое медийное пропагандистское влияние".

Ранее мы писали о том, что Кравчук рассказал о переговорах по Донбассу. 17 февраля состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

Также сообщалось, что Зеленский из-за гибели военных на Донбассе принял важное решение. Президент выразил соболезнования родным и близким бойцов, а также добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

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