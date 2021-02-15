"Зоны смерти": в ОБСЕ назвали самые горячие точки на Донбассе (карта) [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В 2020 году около 76% всех боевых столкновений на Донбассе произошло в четырех точках. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Международные наблюдатели зафиксировали, что большинство вражеских обстрелов приходится на:
- район Попасная-Золотое-Первомайск;
- треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;
- восток и северо-восток от Мариуполя;
- юго-запад, юг и юго-восток Светлодарска.
В 2020 году количество обстрелов со стороны боевиков вдоль линии соприкосновения сократилось на 55%, по сравнению с 2019 годом. На 5% сократилось и количество взрывов, вызванных использованием тяжелого вооружения и артиллерии, запрещенных Минскими договоренностями.
В ОБСЕ снижение обстрелов связывают с режимом полного прекращения огня, которые действует на востоке Украины с 23 июля 2020 года. По нему украинская армия и боевики на Донбассе обязались отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. В миссии подсчитали, что с тех пор среднесуточное количество "нарушений" уменьшилось почти в 20 раз.
Несмотря на "перемирие", в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие. Так 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское в результате подрыва на растяжке погибли трое украинских военных.
Ранее сообщалось, что в Горловке совершено покушение на "командира милиции ДНР".
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