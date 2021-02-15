В 2020 году около 76% всех боевых столкновений на Донбассе произошло в четырех точках Источник: Министерство обороны Украины

В 2020 году около 76% всех боевых столкновений на Донбассе произошло в четырех точках. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Международные наблюдатели зафиксировали, что большинство вражеских обстрелов приходится на:

район Попасная-Золотое-Первомайск;

треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт;

восток и северо-восток от Мариуполя;

юго-запад, юг и юго-восток Светлодарска.

В 2020 году количество обстрелов со стороны боевиков вдоль линии соприкосновения сократилось на 55%, по сравнению с 2019 годом. На 5% сократилось и количество взрывов, вызванных использованием тяжелого вооружения и артиллерии, запрещенных Минскими договоренностями.

В ОБСЕ снижение обстрелов связывают с режимом полного прекращения огня, которые действует на востоке Украины с 23 июля 2020 года. По нему украинская армия и боевики на Донбассе обязались отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. В миссии подсчитали, что с тех пор среднесуточное количество "нарушений" уменьшилось почти в 20 раз.

Несмотря на "перемирие", в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие. Так 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское в результате подрыва на растяжке погибли трое украинских военных.

Ранее сообщалось, что в Горловке совершено покушение на "командира милиции ДНР".