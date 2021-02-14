В воскресенье, 14 февраля, на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих - они подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"Трагический инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское. При перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ОТУ "Север" сообщили, что на месте гибели военных работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Напомним, с 23 июля на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

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