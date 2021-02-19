Уже в 20-22 числах февраля Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Об заявил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, сообщает "Громадське".

По его словам, средства за вакцины будут уплачены только после их поступления.

У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что Степанов назвал новые сроки вакцинации в Украине. Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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