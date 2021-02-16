Во вторник, 16 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил о том, что рассчитывает, что первая прививка от коронавируса в Украине будет сделана уже на этой неделе.

Первую дозу вакцины получат медицинские работники.

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По его словам, на сегодня в Украине готова вся медицинская инфраструктура: медбригады и списки тех, кого будут вакцинировать. Также он отметил, что с получением вакцины до 15 февраля возникли некие "технические проблемы", но он уверен, что "они будут решены за несколько дней".

Я очень рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку и это прививка будет сделано нашим медицинским работникам.

Напомним, вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала эффективность 76% уже после введения первой дозы. Она снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первого укола.

Ранее сообщалось, что Украина договорилась о поставках вакцин AstraZeneca и Novavax. Оба препарата будут доставлять из Индии, где они производятся по лицензии. Однако, для того, чтобы вакцину AstraZeneca разрешили использовать в Украине, необходимо было, чтобы ее одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Также мы писали о том, что в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что рассчитывает на выполнение компанией поставок в изначально оговоренном в контракте объеме - 400 миллионов доз.

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