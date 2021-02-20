В Украине стоит ожидать новую волну COVID-19 через 2-3 недели, об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

В Украине начинается вторая волна, в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ Украины и в очередной раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же самый "триндец", который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем

Генеральный директор отметил, что после 25 января люди стали больше контактировать друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться в разы быстрее, чем во время карантина.

Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и медиков, которые так и не дождались обещанных реформ от Минздрава. Это будет их сильно демотивировать.

Курпита добавил, что нет точных данных, сколько именно украинцев уже переболело, поэтому о коллективном иммунитете говорить нечего.

Пускай и 5 или 10 млн населения – это даже не половина страны. А значит, 27 млн не болело. Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у переболевших людей сформировался. А у остальных – нет.

Также он добавил, что даже если переболеет половина населения – это не означает, что "вирус закончился".

Коронавирус будет находиться в обществе, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни, или в виде вакцинации.

Курпита также отметил, что даже переболевшим коронавирусом нужно вакцинироваться, так как со временем количество антител уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой.

Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.

Как ранее сообщалось, в Украине за минувшие сутки 20 февраля коронавирус обнаружили у 6295 человек, 4539 пациентов выздоровели, а также было зафиксировано 73 летальных случая.

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