Коронавирус в Украине: количество заразившихся возросло [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 6295 человек, 4539 пациентов выздоровели, а также было зафиксировано 73 летальных случая. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.
По его данным, коронавирусом заболели 429 детей и 223 медработники, а также уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.
Было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).
За все время пандемии в Украине
- заболело - 1 299 967 человек;
- выздоровели - 1 144 516 человек;
- летальных случаев - 25 045;
- проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415)", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 415 случаев;
- Винницкая область - 554 случая;
- Волынская область - 166 случаев;
- Днепропетровская область - 290 случаев;
- Донецкая область - 168 случаев;
- Житомирская область - 369 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 738 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 420 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 138 случаев;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 143 случая;
- Тернопольская область - 203 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 110 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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