В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 6295 человек, 4539 пациентов выздоровели, а также было зафиксировано 73 летальных случая. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

По его данным, коронавирусом заболели 429 детей и 223 медработники, а также уже четвертый день подряд ежедневно госпитализируют более двух тысяч человек.

Было проведено 67 017 тестирований (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1 299 967 человек;

выздоровели - 1 144 516 человек;

летальных случаев - 25 045;

проведения ПЦР-тестов - 6 681 355.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415)", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 415 случаев;

Винницкая область - 554 случая;

Волынская область - 166 случаев;

Днепропетровская область - 290 случаев;

Донецкая область - 168 случаев;

Житомирская область - 369 случаев;

Закарпатская область - 414 случаев;

Запорожская область - 132 случая;

Ивано-Франковская область - 738 случаев;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 42 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Львовская область - 420 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 144 случая;

Полтавская область - 138 случаев;

Ровенская область - 142 случая;

Сумская область - 143 случая;

Тернопольская область - 203 случая;

Харьковская область - 280 случаев;

Херсонская область - 35 случаев;

Хмельницкая область - 210 случаев;

Черкасская область - 127 случаев;

Черновицкая область - 522 случая;

Черниговская область - 110 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также, эпидемия коронавируса в Ивано-Франковской области развивается очень быстрыми темпами. Регион фактически "пылает" от эпидемии.

Ранее сообщалось, что в 20-22 числах февраля Минздрав ожидает прибытие первых вакцин от коронавируса компании AstraZeneca в Украине.

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