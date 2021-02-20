Все "в одному флаконі" і з перший рук. Аграрії в бойовій готовності до весняного сезону. Які тренди цьогоріч на технології та добрива. І до чого тут ринок землі?

Україна - в очікуванні відкриття ринку землі. Конкуренція зростає, тож фермери активно вкладають гроші у нові технології. Зокрема, й в добрива. З іншого боку - посилюється конкуренція серед виробників цих добрив.

Олена, аграрій:

Щоб ви, прийшовши у магазин, побачивши "Китай", "Італію", "Україну" - ви сказали - о, наше - найкраще і ціні у нас нарешті нормальні.

Євген Хуриленко, керівник напряму OSTCHEM RETAiL:

Мы с каждым шагом реализуем принцип единого окна. Когда аграрий уже у нас может приобрести не только удобрения, а также семенную группу, средство защиты растений. И вот сейчас мы начинаем продажу дизельного топлива. Это означает, что связавшись с нашим менеджером, аграрий получает практически 70 процентов всего, что необходимо для реализации сельхозцеха.

Комплексні послуги - головний тренд цього року. Коли фермеру продається все в "одному флаконі".

Дмитрий Гордійчук, керівник ІА "Інфоіндустрія":

Наприклад, є сервіс внесення добрив, є сервіс обміну на готову продукцію, крім того, доставляють дизельне паливо, яке дуже-дуже зараз потрібне. Якщо компанія забезпечує максимальний сервіс від себе, в тому числі і агрономічний супровід - це допомагає аграріям економити час, економити гроші, що дуже позитивно відображається на кінцевій продукції, яка дешевша, більш якісна і все це доставляється вчасно.

Результати такої стратегії говорять самі за себе: у дрібних фермерів з'явилась можливість купувати продукцію "з перших рук". І одним контрактом аграрії можуть закрити всі свої потреби.

Олег Арестархов, керівник із корпоративних комунікацій Group DF:

Все предприятия групп DF - это предприятия нового поколения. Такие как Ostchem Retail - это тоже предприятие нового поколения. Что это значит: не достаточно продать удобрение потребителю, нужно обеспечить полный цикл сельскохозяйственного производства. Время, когда "просто продал" - прошло. Наступило время, когда аграрий хочет комплексного обслуживания. Только те, кто ориентирован на комплексное обслуживание - выиграют в этой конкурентной борьбе.

Для аграрія доступ до грошей означає можливість вигідно купити добрива в низький сезон. І зрештою - отримати і більший врожай, і більші заробітки.