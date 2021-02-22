500 тысяч доз вакцины от коронавируса, об отгрузке которых из Индии в Украину сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, не являются препаратом AstraZeneca. Изготовитель препарата - Институт сывороток Индии.

На данный момент эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать. Об этом в эфире одного их украинских телеканалов заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

В действительности этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии индийского Института сывороток под другим торговым названием - Covishield... На данный момент Степанов везет две палеты - 41200 флаконов вакцины. То, что он говорит о 500 тыс. доз - это то, что якобы зарезервировано, что в будущем Институт сывороток Индии отмасштабирует и в будущем поставит на территорию Украины. Но проблема совершенно в ином, что Институт сывороток Индии не имеет национальной сертификации. На данный момент эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать.

Цена этой вакцины для индийского правительства составляет меньше $3 за дозу. По какой стоимости приобрела препарат Украина - неизвестно.

Вакцина, которую везет Максим Степанов, отмасштабирована на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть очередная проблема... Проблема в том, что индийский Институт сывороток не имеет GMP-сертификации. Украинский национальный GMP-сертификат... 1-1,5 года назад украинские инспекторы при посещении Института сывороток вынесли больше шести замечаний - от критических до незначительных. Только неделю назад индийский Институт сывороток подал в Минздрав обоснованные ответы, документально подтвержденные об устранении этих недостатков.

Эксперт рассказал, что украинские инспекторы должны вылететь в Индии, чтобы провести повторную инспекцию, если нет замечаний - готовят отчет. После этого можно будет подтвердить сертификацию, что в последующем позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Украины и потом применять.

На данный момент Институт сывороток Индии не имеет украинской национальной JP-сертификации. В данном случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована. Кроме того, только в среду будет стоять вопрос о том, чтобы повторно отправить инспекцию в Индию на производственные мощности Института сывороток Индии для повторной инспекции.

Ранее сообщалось, что Украина завершила переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в страну поступит 15 млн доз.